Ердоган двічі підставив Путіна: турецький президент знущається з диктатора напередодні зустрічі

Постійні переноси дати та місця зустрічі Владіміра Путіна та Реджепа Ердогана лише унаочнили слабкість позицій російського диктатора на міжнародній арені. Турецький президент не проминув нагоди підкреслити цю слабкість тонкою дипломатичною грою.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман. Він переконаний, що довга епопея з організацією зустрічі очільників двох країн була на руку Ердогану.

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Ердоган принижує Путіна

7 серпня турецькі ЗМІ повідомили, що зустріч між Путіним та Ердоганом має відбутися в останній тиждень серпня в Туреччині. Однак згодом зустріч перенесли на 8 вересня в Росії, що викликало хвилю обговорень з приводу "невиїзного" статусу кремлівського диктатора.

"Ердоган двічі підставив Путіна. Вперше – коли оголосив, що зустріч між ними відбудеться в Туреччині, а вдруге – коли заявив, що "буде зайнятим" на саміті G20 та Генасамблеї ООН", – зазначив Шейтельман.

Ініціатива в проведенні зустрічі публічно надходила від Туреччини. Однак Росія жодного разу офіційно не повідомляла, що готується саме закордонний візит Путіна. Це дозволяє припустити, що ЗМІ анонсували візит диктатора до Туреччини для того, щоб показати світу неготовність російського вождя покидати свою країну.

Михайло Шейтельман про епопею із зустріччю Путіна та Ердогана: дивіться відео

Друга провокація з боку Ердогана трапилась 21 серпня, коли на пресконференції в Будапешті він зазначив, що зустрінеться з Путіним лише "якщо буде така можливість". Апелюючи до завантаженості свого графіка, турецький президент "ненароком" обмовився, що Путіна не буде на саміті G20 в Індії, хоча його туди й запрошували.

На подіях такого масштабу, як саміт G20, зустрічі між лідерами країн є вкрай поширеною практикою. Тож зустріч Ердогана та Путіна цілком могла б відбутися в Індії, якби Путін туди поїхав.

І вже через кілька днів Росія опублікувала заяву від імені Дмітрія Пєскова про те, що кремлівський диктатор не поїде в Індію буцімто через те, що весь його час забирає "спеціальна військова операція".

"Ердоган одноосібно грає в цю гру проти Путіна, якому немає сенсу ухилятися від зустрічі. Бо для диктатора важливо, щоб до нього приїздили хоч якісь вагомі світові політики", – наголосив політтехнолог.

Навіщо потрібна зустріч двох очільників