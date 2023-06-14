Порядок, кількість та найменування: "Рамштайн-13" може розставити всі крапки у питанні авіації

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" розпочнеться 15 червня у Бельгії. На ній можуть обговорити порядок, кількість та найменування авіації, яку отримає Україна. Крім того, важливо обговорити ремонт та забезпечення технічного обслуговування літаків.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. За його словами, також порушать питання про підняття планки у забезпеченні України новими ЗРК.

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"Годинники синхронізуються"

Черник зазначив, що вже точно зрозуміло: Україна отримає авіацію від партнерів. На його думку, під час 13-го "Рамштайну" точно стане відомо, які саме літаки нададуть для ЗСУ.

Думаю, що годинники завтра синхронізуються: порядок, кількість, хто і найголовніше – ремонт та забезпечення технічного обслуговування машин. Бій – це, звичайно, головне завдання машини, але десь вона має проходити обслуговування,

– наголосив він.

Військовий експерт підкреслив, що усі "дивляться у бік" винищувачів F-16. Він нагадав, що є інформація про F/A-18 Hornet, які має Австралія, Швеція має Saab JAS 39 Gripen, Німеччина – Panavia Tornado. Також це може бути Eurofighter Typhoon.

На його думку, також під час зустрічі обговорять підняття планки щодо забезпечення ЗСУ сучасними зенітно-ракетними комплексами, а також розгортання логістичних вузлів, найімовірніше, у Польщі та Чехії, для ремонту пошкодженої техніки, яка вже є у наявності.

Черник про новий "Рамштайн": дивіться відео

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