Літак можуть збити, він не наважиться полетіти, – ексагент КДБ про участь Путіна в G20

Російські ЗМІ пишуть про те, що Владімір Путін вирішив поїхати на зустріч G20. Він не відвідував захід з 2019 року.

Цей крок – від абсолютної безвиході. Диктатор виявився світовим вигнанцем, з ним мало хто спілкується. Про це 24 Каналу сказав полковник, колишній розвідник КДБ Сергій Жирнов.

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Диктатор не наважиться

Останнє спілкування на міжнародному рівні у нього було тоді, коли він їздив у Середню Азію. Там йому вдалося зустрітися з Сі Цзіньпінем і прем'єр-міністром Індії.

Для нього це дуже важлива річ – вийти з цього блекауту. Але інше питання: як він туди полетить чи поїде? Він же боїться, що його літак можуть просто збити. Саме тому він їде лише у Середню Азію та у Білорусь до Лукашенка,

– наголосив полковник.

Ми бачили, як сміялися над Лавровим під час останньої зустрічі міністрів закордонних справ у межах "Великої двадцятки". "Я думаю, що над Путіним можуть так само посміятися, а, можливо, й зробити щось гірше", – каже Жирнов. Він вважає, що вся зала може або повернутися спиною до Путіна, або взагалі вийти.

Як зауважив ексспівробітник КДБ, Путін зробив заяву про візит, щоб про це поговорили. "Я на 90% впевнений, що Путін не наважиться поїхати", – підсумував Жирнов.

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