Дуже важлива зустріч: що Україна має підготувати до першого діалогу з адміністрацією Трампа

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрінеться з главами МЗС країн Європейського Союзу та США в Парижі. Зустріч відбудеться 12 лютого і може стати першим кроком до діалогу з Білим домом.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що ця зустріч є справді дуже важливою. Оскільки візит Кіта Келлога було перенесено, першою особою, з якою українські дипломати зможуть обговорити питання війни, стане саме держсекретар США Марко Рубіо.

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Крім того, на зустрічі будуть присутні представники інших європейських країн.

Позиція України і знайомство США з її контекстом

"Очевидно, що в центрі обговорення буде російсько-українська війна, і зрозуміло, що Україна не буде там на самоті. Я не сумніваюся у фаховості Сибіги – він досвідчений дипломат. Представити чітку позицію України, визначити червоні лінії – це для нього не проблема. Водночас підтримка наших європейських колег також матиме велику цінність", – сказав Ігор Рейтерович.

Політолог додав, що ця зустріч матиме ознайомчий характер для Марко Рубіо в контексті України та російсько-української війни. Він також зазначив, що для України було б добре, якби вона та європейські країни вже представили на зустрічі конкретний план і бачення майбутньої співпраці із США.

Рубіо міг би передати цю інформацію Трампу, запропонувати своє бачення та, можливо, привезти якісь пропозиції для України. Ця зустріч обговорювалася вже давно, і зараз вона підтвердилася. Тож із великою ймовірністю ця дата стане початком офіційних зустрічей із представниками нової адміністрації США,

– зазначив Рейтерович.

Він додав, що ця зустріч може стати важливим кроком у залученні нової американської влади до українського питання.