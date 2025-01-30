Дуже важлива зустріч: що Україна має підготувати до першого діалогу з адміністрацією Трампа
- Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрінеться з главами МЗС країн ЄС та США в Парижі 12 лютого для потенційного діалогу з адміністрацією Трампа.
- Зустріч буде зосереджена на російсько-українській війні, і важливо, щоб Україна та європейські країни представили чіткий план для майбутньої співпраці із США.
Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрінеться з главами МЗС країн Європейського Союзу та США в Парижі. Зустріч відбудеться 12 лютого і може стати першим кроком до діалогу з Білим домом.
Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що ця зустріч є справді дуже важливою. Оскільки візит Кіта Келлога було перенесено, першою особою, з якою українські дипломати зможуть обговорити питання війни, стане саме держсекретар США Марко Рубіо.
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Крім того, на зустрічі будуть присутні представники інших європейських країн.
Позиція України і знайомство США з її контекстом
"Очевидно, що в центрі обговорення буде російсько-українська війна, і зрозуміло, що Україна не буде там на самоті. Я не сумніваюся у фаховості Сибіги – він досвідчений дипломат. Представити чітку позицію України, визначити червоні лінії – це для нього не проблема. Водночас підтримка наших європейських колег також матиме велику цінність", – сказав Ігор Рейтерович.
Політолог додав, що ця зустріч матиме ознайомчий характер для Марко Рубіо в контексті України та російсько-української війни. Він також зазначив, що для України було б добре, якби вона та європейські країни вже представили на зустрічі конкретний план і бачення майбутньої співпраці із США.
Рубіо міг би передати цю інформацію Трампу, запропонувати своє бачення та, можливо, привезти якісь пропозиції для України. Ця зустріч обговорювалася вже давно, і зараз вона підтвердилася. Тож із великою ймовірністю ця дата стане початком офіційних зустрічей із представниками нової адміністрації США,
– зазначив Рейтерович.
Він додав, що ця зустріч може стати важливим кроком у залученні нової американської влади до українського питання.