Тренування воїнів та заблокована допомога: чого чекати Україні від зустрічі очільників МЗС ЄС

26 червня відбудеться засідання міністрів закордонних справ держав – членів ЄС у Люксембурзі. Очільники МЗС зустрінуться напередодні саміту ЄС у Брюсселі, який відбудеться 29 – 30 червня.

Однією із головних тем на порядку денному буде війна в Україні. До європейських колег онлайн доєднається український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю.

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Євросоюз продовжить тренування українських військових

Високопосадовець ЄС на умовах анонімності розповів 24 Каналу, що ЄС вже підготував 24 тисячі українських військових. І хоча Євросоюз планував тренувати 30 тисяч військових на рік, це число збільшиться.

Отже, зараз 23 червня, у нас ще є шість місяців. Тож я думаю, що коли ми досягнемо 30 000 наша мета буде йти далі і навчити ще більше солдатів. Процес підготовки триватиме,

– розповів високопосадовець.

Зокрема, міністри закордонних справ обговорять виділення фінансів на Європейський центр підготовки.

Угорщина заблокувала транш з Європейського фонду миру

За словами високопоставленого європейського чиновника, у понеділок міністри приймуть рішення поповнити Європейський фонд миру на 3,5 мільярди євро. Проте, Україні не варто очікувати новий транш, оскільки Угорщина все ще його блокує.

"Між країнами-членами ще не досягнуто згоди щодо цього", – пояснив високопосадовець на умовах анонімності.

Зазначимо, Угорщина блокує допомогу Україні через включення угорського OTP-банку до спонсорів тероризму. Хоча Будапешт через це блокував і 11 пакет санкцій, зрештою нові обмеження були прийняті.

Постачання боєприпасів

У понеділок міністрів ознайомлять з процесом постачання боєприпасів Україні, а також нарощуванням оборонної промисловості Євросоюзу. Наразі європейські партнери вже доставили Україні понад 220 000 амуніції й більше тисячі ракет.

Тож очевидно, що є прогрес, коли на це вже виділено понад 2 мільярди євро. І ми також просуваємось у двох інших напрямках програми з боєприпасів – щодо спільних закупівель і, нарешті, щодо нарощування європейського виробництва,

– сказав європейський посадовець.

Підготовка до саміту миру

Також міністри закордонних справ ЄС вкотре пошлють Україні сигнал підтримки. Зокрема, в ЄС підтримують формулу миру Володимира Зеленського. В Євросоюзі поважають суверенітет та територіальну цілісність України й вважають, що ці умови є ключовими задля досягання миру.

Міністри закордонних справ будуть очікувати деталі щодо саміту миру, який українська сторона планувала провести в липні. Наразі в ЄС ще не знають дату проведення зустрічі.

"Саміт буде своєрідним знаком нашої міжнародної згоди з цих питань. Тому спочатку ми знову працюємо над змістом. Цієї суботи в Копенгагені відбудеться важлива зустріч, а далі побачимо. У нас ще немає дати саміту, але ми повинні ретельно підготуватися до нього, тому що ми дуже хочемо мати ширшу міжнародну присутність", – розповів високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Зазначимо, на цих вихідних у Данії радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван задля неоголошеної зустрічі з представниками кількох країн, що розвиваються, які не засудили вторгнення Росії в Україну. Це відбуватиметься на прохання українського уряду.

Співрозмовник 24 Каналу заявив, що перш за все Україна має перемогти і ЄС на цьому зосереджений.

Серед іншого міністри закордонних справ розглянуть відносини між Європейським Союзом та Латинською Америкою і Карибським басейном, а також цифрову дипломатію. Очікується, що міністри також обговорять ситуацію в Тунісі, Вірмені та схвалять новий пакет санкцій проти Ірану.