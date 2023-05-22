Коаліція F-16, навчання українських пілотів і обхід санкцій: про що домовлятимуться глави МЗС ЄС

Під час засідання Ради ЄС, 22 травня, у Брюсселі міністри закордонних справ обговорять запровадження санкційних пакетів проти Росії та Білорусі, виділення нового траншу з Європейського фонду миру.

Про що говорили очільники МЗС Євросоюзу напередодні засідання – розповіла кореспондентка 24 Каналу.

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Створення коаліції F-16

Міністри закордонних справ ЄС підтримують рішення після саміту G7 щодо передачі Україні винищувачі F-16 та розблокування навчання українських пілотів. Наразі створюється європейська коаліція з країн, які зможуть передати винищувачі Україні.

Напередодні засідання Ради ЄС високий представник ЄС Жозеп Борель заявив, що українські пілоти вже розпочали навчання. Він сподівається, що Україна скоро зможе отримати й самі літаки.

Це була добра ідея та добрі слова, що надійшли від G7. Нарешті вони вирішили підготувати основу для надання Україні бойових літаків, яких вона потребує. Тренування пілотів вже розпочалося, це перша річ, яку треба було зробити. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо надати Україні зброю такого роду,

– сказав дипломат.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що хоча Естонія не увійде до коаліції F-16, країна підтримує рішення щодо експорту винищувачів та навчання пілотів.

"Це велике досягнення і дійсна підтримка українських військових", – сказав естонський міністр.

Очільник МЗС Латвії Габріелюс Ландсбергіс заявив, що коаліція щодо постачання F-16 буде складатися з багатьох європейських країн, зокрема Нідерландів. Проте, дипломат нагадав, що окрім постачання нових видів зброї, Україні також потрібні те озброєння, яке партнери надсилали протягом року.

Тому наша підтримка Україні має продовжуватись не лише додаванням нового озброєння, а й наданням допомоги у тому, що вже було відправлено у минулому,

– сказав Габріелюс Ландсбергіс.

На фоні новин про передачу F-16, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що наразі Нідерланди зосередженні на навчанні українських пілотів.

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Рішення, яке ми зараз ухвалили, – переконатися, що ми навчаємо пілотів, щоб вони вже були готові, якщо ми вирішимо відправити винищувачі", – наголосив дипломат.

За словами міністра зовнішніх справ Нідерландів, уряд ще не прийняв остаточне рішення щодо передачі винищувачів F-16 Україні. Проте, він нагадав, що для Нідерландів немає табу щодо постачання озброєння різного виду.

Дипломат зазначив, що безпека України означає безпеку у Європі. Проте, Європа не хоче мати ще більшу війну і тому, Україна надала гарантію, що F-16 будуть використовуватись для захисту території, а не задля атаки на Росію.

Тепер, коли цю гарантію було надано, це також полегшує перехід, наприклад, на ракети ще більшої дальності,

– зазначив Вопке Гукстра.

Угорщина блокує 11 пакет санкцій проти Росії

Сьогодні міністри закордонних справ ЄС обговорять 11 пакет санкцій проти Росії. Зазначимо, наразі держави - члени ЄС не можуть дійти до політичного консенсусу щодо санкцій, оскільки Угорщина їх блокує. За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, нові санкції будуть спрямовані на те, щоб уникнути обхід вже чинних обмежень. Також міністри почнуть працювати над виконанням рішень G7.

Невдовзі посли зможуть виробити конкретні пропозиції, щоб виконати рішення G7 щодо нового виду санкцій проти Росії,

– заважив Боррель.

Верховний дипломат зазначив, що новий пакет санкцій має особливі зміни, тому багато країн хочуть їх обговорити. Тому, проблема затвердження 11-го пакету полягає не тільки в позиції Угорщини. Зазначимо, Угорщина блокує прийняття нових санкцій проти Росії допоки угорський OTP банк перебуває у чорному списку України спонсорів війни. Жозеп Боррель заявив, що відбудуться переговори для розв'язання проблеми блокування допомоги з боку Угорщини, оскільки підтримка та перемога України є пріоритетом для ЄС.

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Міністерка закордонних справ Німеччини заявила, що зараз ведуться переговори щодо 11 пакету санкції. За її словами, серед держав - членів ЄС є спільна позиція, що санкції не можна обходити, а для тих хто порушує правила повинні бути наслідки.

Очільник МЗС Естонії закликав Угорщину підтримати санкції проти Росії

"Україна потребує нашої підтримки дуже швидко. Ми маємо підтримувати їх, бо Україна виборює нашу свободу, а також свободу Угорщини", – сказав естонський міністр.

Зазначимо, перемовини все ще ведуться. Очікується, що новий пакет санкцій буде прийнятий під час саміту Ради ЄС в кінці червня.

Санкції проти Білорусі

На фоні Міжнародного дня солідарності з політичними в'язнями у Білорусі, очільники МЗС ЄС обговорять можливі санкції проти Білорусі. Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що наразі у Білорусі знаходяться 1500 політичних в'язнів і Євросоюз продовжить тиснути на режим Лукашенко.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що вже пів року Європейський союз не запроваджує нових санкцій проти Білорусі. Він закликав розглянути нові санкції, якщо ЄС дійсно підтримує білоруську опозицію. Пакет санкцій проти Білорусі також стосується обходу санкцій, оскільки Білорусь та Росії мають єдиний ринок.

Окрім цього, сьогодні міністри також обговорять Сомалійський півострів та Західні Балкани, санкції проти Ірану.