Кадирову краще не сідати у літак: ексспівробітник КДБ назвав мету зустрічі Путіна з главою Чечні

Владімір Путін та Рамзан Кадиров зустрілись в Кремлі на тлі останніх скандалів з так званим главою Чечні та його сином.

Ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що ця зустріч Путіна та Кадирова, ймовірно відбулась раніше і лише зараз це відео було вирішено оприлюднити.

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Для Путіна ця зустріч не важлива

Жирнов звернув увагу, що зустріч нібито відбулась 28 вересня вдень о 12.50, а в 13.11 вже виклали відео розмови російського диктатора з Кадировим.

Відео за цей час не встигли б обробити. І зазвичай так швидко не викладають відеозвіти про зустрічі в Кремлі,

– підкреслив ексспівробітник КДБ.

Для Путіна ця зустріч не важлива, проте вона відбулась лише для того, щоб створити алібі Кадирову. Це відео має продемонструвати, що він не просто живий та здоровий, але й активний, веселий та зустрічається з Путіним.

"Водночас для російського диктатора зустріч з Кадировим є абсолютно розгромною. Адже він потрапив у ту саму ситуацію як свого часу з Євгенієм Пригожиним", – зауважив Жирнов.

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Є паралелі з Пригожиним

Коли Пригожин спробував здійснити заколот, то Путін 24 червня назвав його "зрадником" та "заколотником". А вже 29 червня він, за словами речника Кремля Дмітрія Пєскова, з Пригожиним та 35 командирами ПВК "Вагнера" зустрівся в Кремлі.

Кадиров теж здійснив кримінальний злочин – він домігся того, щоб російський слідчий комітет передав підозрюваного у скоєнні неприємного для мусульман вчинку на "безсудний суд" в Чечні.

Потім один з синів Кадирова чомусь опинився в тому СІЗО, де сидів цей підозрюваний, та вчинив злочин, який зафіксований на відео. На ньому Кадиров-молодший жорстоко б'є беззбройного затриманого чоловіка.

Оскільки сину Кадирова 15 років і він є неповнолітнім, за його вчинки має відповідати батько. І Путін як юрист чудово це розуміє. Але він сц*кло. Адже так само як він не наважився посадити Пригожина, а вбив його, так само він не наважився посадити Кадирова або звільнити. Путін показав свою слабкість,

– зазначив ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

Якщо провести паралелі з Пригожиним, то для нього така зустріч з Путіним в Кремлі закінчилась авіакатастрофою.

"Я б зараз на місці Кадирова краще не сідав би у літак, а особливо у той, що летить за маршрутом Москва – Санкт-Петербург", – наголосив Сергій Жирнов.

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