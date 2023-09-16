Кім Чен Ин обмінюватиме мало не кожен снаряд: наскільки глибокою буде співпраця Росії з КНДР

Нещодавно відбулася зустріч президента Північної Кореї Кім Чен Ина та президента Росії Владіміра Путіна. Імовірно, обговорювали насамперед постачання боєприпасів для російського війська.

Політолог Ігор Чаленко поділився думками з 24 Каналом щодо цієї ситуації. Він припускає, що постачання вже триває, зокрема мовиться про 122-міліметрові та 152-міліметрові снаряди.

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Наскільки глибокою буде співпраця

Проте Північна Корея навряд чи зможе надати ту кількість зброї, якої потребує Росія. Адже Кім Чен Ин безупинно готується до активізації війни з Південною Кореєю. Лідери двох країн роблять ставку на артилерію, саме тому на кордонах стоїть величезна кількість стволів.

Вони якщо й передадуть, то це буде абсолютно невелика кількість тих снарядів, яка допоможе Росії утримувати нинішню активність,

– сказав політолог.

Позаяк у самої Росії величезні проблеми зі снарядами. Ба більше, окупанти вигребли все із запасів Білорусі. А з Китаєм вдається не так, як планувалося. Адже китайський лідер Сі Цзіньпін дуже хитрий, тому не поступатиметься власним інтересам.

Чаленко припустив, наскільки глибокою буде співпраця Кім Чен Ина та Владіміра Путіна: дивитися відео

Припустимо, Кім Чен Ин обмінюватиме ледве не кожен снаряд на російські технології з будівництва супутників, авіацію, продовольство та нафтопродукти.

Кім Чен Ин використає цей зв'язок максимально прагматично для себе, з максимальною користю,

– наголосив Ігор Чаленко.

Натомість Росія додатково отримає кільканадцять снарядів, але й ті вкрай неякісні.

Що відомо про постачання північнокорейської зброї для Росії