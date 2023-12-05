"Це суто тактичний момент": Макрон запросив Орбана, щоб обговорити вступ України до ЄС

Наприкінці цього тижня у Парижі відбудеться зустріч президента Франції з угорським прем'єр-міністром. Темою обговорення стане пошук компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до Європейського Союзу.

У Єлисейському палаці досі вважають, що угорського прем'єра Віктора Орбана все ж можна закликати до підтримки вступу України в ЄС.

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Париж шукає компроміс

За словами неназваного джерела, Орбан "підвищив ставки", щоб отримати більше грошей від ЄС.

Це суто тактичний момент. Тому є певний оптимізм, що ми можемо досягти угоди,

– зазначив співрозмовник видання.

Водночас дипломат з іншої країни ЄС назвав погрози Орбана політичним спектаклем і намагався протистояти враженню, що угорський прем’єр диктує порядок денний іншим 26 країнам Європейського Союзу.

Також високопоставлений дипломат з третьої країни Європейського Союзу сказав, що з Орбаном стає дедалі важче шукати спільну мову.

Офіційний представник ЄС у Брюсселі також сказав, що цього разу Орбан, здається, справді дає зрозуміти, що не відступить від своєї позиції щодо вступу України, навіть якщо отримає більше коштів від ЄС.

В Орбана не захотіли розкрити деталі зустрічі

Водночас речник прем’єр-міністра Угорщини Барталан Хаваші підтвердив, що Орбан цього тижня поїде в Париж для зустрічі з Макроном. Про це він повідомив у коментарі угорському телеканалу ATV.

Так, інформація відповідає дійсності, зустріч запланована на четвер (7 грудня – 24 Канал),

– розповів речник.

На прохання уточнити, що буде на порядку денному зустрічі, Хаваші відповів, що за деталями краще звернутися до офісу президента Французької Республіки.

Віктор Орбан про вступ України до ЄС