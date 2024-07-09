Зеленський різко відреагував на обійми Моді та Путіна у день обстрілів

Напередодні прем'єр Індії Нарендра Моді прибув до Москви та зустрівся з Владіміром Путіним, де вони обмінялися палкими обіймами. І сталося це саме тоді, коли Росія масовано обстріляла відразу декілька областей України.

Так, це сталося під час обстрілу дитячої лікарні "Охматдит" та іншої цивільної інфраструктури, яку ворог прагнув знищити. Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі "Х" відреагував на такі дії представника Індії.

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Зеленський висловився про зустріч Моді та Путіна

Український лідер наголосив, що російська ракета влучила в найбільшу дитячу лікарню України, націлившись на маленьких онкохворих. Водночас багато хто був попросту похований під завалами.

Це величезне розчарування та нищівний удар по мирних зусиллях бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем у світі в Москві в такий день,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що в Україні внаслідок жорстокого ракетного удару Росії загинули 37 людей, троє з яких – діти, щонайменше 170 осіб отримали поранення, у тому числі 13 дітей.

Відомо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше за 5 років приїхав до Росії, ввечері 8 липня, та оглянув резиденцію Путіна під Москвою напередодні офіційних переговорів у Кремлі, які відбудуться вже 9 липня.

ЗМІ писали, що Моді своїм візитом він хоче показати Путіну, що Індія зацікавлена у підтримці хороших відносин із Кремлем. Він хоче перевірити, чи західні санкції "не надто сильно стискають російську шию".