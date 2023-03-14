Макрон провів закриту зустріч з Орбаном: що говорили про Україну

У Парижі 14 березня президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Зокрема, вони говорили про війну в Україні.

Макрон закликав Орбана зберігати єдність ЄС на тлі російської агресії в Україні. Про це розповів сам французький президент.

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Макрон поговорив з Орбаном

Формальним приводом для зустрічі президента Франції та угорського прем'єра була оголошена підготовка до засідання Європейської Ради. Воно заплановане на 23 – 24 березня в Брюсселі. До порядку денного зустрічі включили промислову політику, енергетику та міграцію.

За словами Макрона, під час дипломатичної вечері з Орбаном він прагнув підкреслити важливість:

єдності європейських країн щодо війни Росії проти України,

європейських цінностей,

верховенства права.

Зустріч лідерів в Парижі була першою з грудня 2021 року. Її анонсували як можливість підтвердити важливість європейських цінностей і єдність європейських країн в їхній підтримці України перед обличчям російської агресії. Зокрема, мовиться про застосування санкцій проти країни-агресорки.

Пізніше Орбан повідомив, що він обговорив з Макроном російське вторгнення в Україну, енергетичну безпеку та європейську оборонну промисловість.

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Орбан може відвідати Україну

Скандальний глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив про майбутній візит Орбана до Києва. Дипломат побідкався, що не отримав запрошення відвідати нашу столицю, хоча, за його словами, "з радістю б приїхав".

Коли саме прем'єр Угорщини приїде до України та чи наважиться взагалі, наразі невідомо. Тим часом експерти вважають, що поїздка може означати зміну політики Орбана.