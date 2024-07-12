"Мирна місія" Орбана: прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з Трампом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з 45-м президентом США Дональдом Трампом. Вони поговорили про мир в Україні і глава угорського уряду запевнив, що Трамп збирається вирішити "цю проблему".

Про це угорський прем'єр повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (раніше твітер).

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Орбан зустрівся з Трампом

Трамп і Орбан зустрілися в резиденції першого Мар-а-Лаго у Флориді. Очільник уряду Угорщини назвав це "наступною зупинкою своєї мирної місії".

Зокрема, він розповів, що вони обговорили шляхи досягнення миру.

Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він вирішить цю проблему!,

– ідеться в повідомленні.

Зі свого боку Трамп у мережі Truthsocial подякував Орбану та заявив, що мир має бути якнайшвидше.

"Дякую, Вікторе. Має бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися!", – написав він.