"Мирна місія" Орбана: прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з Трампом
Джерело:Віктор Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з 45-м президентом США Дональдом Трампом. Вони поговорили про мир в Україні і глава угорського уряду запевнив, що Трамп збирається вирішити "цю проблему".
Про це угорський прем'єр повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х (раніше твітер).
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Орбан зустрівся з Трампом
Трамп і Орбан зустрілися в резиденції першого Мар-а-Лаго у Флориді. Очільник уряду Угорщини назвав це "наступною зупинкою своєї мирної місії".
Зокрема, він розповів, що вони обговорили шляхи досягнення миру.
Мирна місія 5.0. Для мене було честю відвідати президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сьогодні. Ми обговорили шляхи досягнення миру. Гарна новина дня: він вирішить цю проблему!,
– ідеться в повідомленні.
Зі свого боку Трамп у мережі Truthsocial подякував Орбану та заявив, що мир має бути якнайшвидше.
"Дякую, Вікторе. Має бути МИР, і якнайшвидше. Занадто багато людей загинуло у війні, яка ніколи не повинна була початися!", – написав він.
У ЗМІ наголошували, що ця зустріч викликає занепокоєння, адже це вкотре підштовхує до думки, що Орбан працює як посередник між Путіним і Трампом. Варто наголосити, що Трамп і Путін мали теплі відносини під час першого терміну президентства США, що часто викликало критику. Ба більше, Трамп переконаний, що зможе зупинити війну буквально за один день, якщо проведе переговори з Путіним.