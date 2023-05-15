Молитва за Україну допоможе, але коли її прочитають у Херсоні, – політолог про позицію Папи

Президент України Володимир Зеленський 13 травня зустрівся у Ватикані з Папою Римським. Та понтифік намагається підігрувати китайцям, росіянам та саудитам.

Про це 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він зауважив, що Франциск подарував Володимиру Зеленському скульптуру пальмової гілки, яка є символом миру та перемоги. Водночас глава держави зробив подарунок більш цинічний і правдивий.

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"Ми подарували уламок бронежилета, на якому намальована ікона Мадонни. І це якраз про реалістичність нашого життя, а не про пальмові гілки, в оточенні яких живе понтифік і якому на вухо його кардинали нашіптують російською мовою так звані "мирні плани", – наголосив Давидюк.

Політолог переконаний, що Папу Римського треба запросити в Україну, аби той приїхав. Він вірить, що Франциска цей візит змінить. Водночас понтифік, вважає він, та людина, яка може змінити світ і Україну.

"Щодо Папи, скажімо так, явно він озвучив якісь речі, які передали нам з Китаю, з Росії. Тобто це теж один із моментів передачі інформації. Але розраховувати на Папу, що він там нас врятує чи він дасть нам якісь додаткові можливості, – я б не став", – зауважив він.

Микола Давидюк наголосив, що поки що не бачить нічого краще, ніж ЗСУ та зброї, яку пообіцяла Італія.

Але в будь-якому випадку, мені здається навіть, що молитва за Україну з вуст Папи звучала б сильно, але за однієї умови – якщо або коли вона буде звучати в Херсоні чи в Маріуполі,

– наголосив він.

Тоді, вважає політолог, коли Франциск особисто приїде і побачить, що робить його друг Владімір Путін та інші друзі, з якими він намагається посадити за один стіл Україну.

Що змінить візит Папи до України

Давидюк упевнений, що коли понтифік відвідає Україну, він зміниться як людина.

"Ну не буде він уже слухати Путіна чи ось цих от кардиналів, які приносять йому рублі великими пачками. Він буде слухати Україну. Він цинік, він релігійний лідер, він політичний лідер. Але не забуваймо, що він і релігійний лідер", – наголосив він.

Саме через це Франциск буде намагатися дивитися й шукати ті можливості, в яких є певна людська цінність.

Якщо привезти його сюди й правильно з ним попрацювати, він заговорить українською. Він буде просто найбільшим патріотом і він допоможе нам. Я вірю в те, що він дійсно Святий Отець, а не просто ставленик Ватикану, який думає про гроші, впливи,

– зауважив політолог.

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Що може дати Україні візит понтифіка

За словами Давидюка, приїзд Папи Римського – це 3 – 4 мільярди телеохоплень. А для України дуже важливо бути медійною.

"Папу дивляться по всьому світу. Папи лише прихід – 1 мільярд людей. Папа приїхав сюди – про війну знову заговорять. "Порядок денний, ми повертаємося", – наголосив він.

До того ж понтифік, на думку політолога, може допомогти переконати "глобальний Південь", Африку, де в нього дуже багато парафіян, стати проукраїнськими.

Чому це важливо? Перше – доповнити західне лідерство великою кількістю населення. Друге – позбавити Росію цих країн, на які вони опираються, мовляв, "це типу Захід проти Росії",

– сказав Давидюк.

І третє, на його думку, коли Україна буде створювати трибунал, їй треба буде голоси в ООН. І цей трибунал буде вимагати підтримки всіх країн світу. А Папа Римський зможе "відкрити" півтори сотні країн, до яких треба "достукатися".

"Тому запрошуємо його в Україну, запрошуємо його на Херсонщину. Запрошуємо його показати Сумщину, Харківщину, хай на Салтівку поїде і побачить, розкаже нам всім, що він відчуває", – наголосив Микола Давидюк.

Політолог розказав, що Франциск дуже вальяжно ставиться до війни Росії проти України.

"В ній він бачить надто багато американізмів, надто багато бачить Заходу", – наголосив він.

Ефект, якого треба досягнути

Микола Давидюк переконаний, що Папі Римському треба донести та показати, що, якщо Україну завоює Росія, то не буде кому вирощувати зерно.

Ця земля бур'яном поросте. І от тоді Папа буде їздити по кожній африканській країні й хоронити по 10 – 20 мільйонів людей щороку. Отака альтернатива світу без України,

– сказав він.

Політолог зазначив, що Україна має досягнути ефекту від візиту Франциска.

"Так, він може сказати щось не те напочатку. Але побачите, як з тремтячими руками буде виїжджати з України", – підсумував Давидюк.

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