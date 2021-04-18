Зустріч Путіна та Байдена: Австрія заявила про ідеальне місце

Австрія висловила зацікавленість у тому, щоб тут відбулася зустріч Володимира Путіна та Джо Байден. Президенти Росії та США мали б зустрітися у Відні.

Таку заяву зробив австрійський канцлер Себастьян Курц. За його словами, Австрія не грає роль посередника, але перебуває в контакті з Москвою та Вашингтоном.

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Австрія про зустріч Путіна та Байдена

Курц зауважив: для всього світу, для всієї Європи буде добре, якщо відбудеться така зустріч.

"Неважливо, де вона пройде. Зрозуміло, якщо вона пройде в Австрії, у Відні, то для нас це буде великою честю", – підкреслив він.

Австрійський каннцлер додав: якщо дійсно така зустріч відбудеться, то це буде правильним шляхом. Адже діалог – завжди кращий для всіх учасників, ніж щось інше.

Таку зустріч ініціює Джо Байден. І ми її вважаємо правильною. Ми б тоді були надзвичайно раді, якщо це все відбудеться в Австрії,

– наголосив Курц.

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