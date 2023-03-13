Що з руками: Путін на зустрічі з Кадировим знову вперто тримався за стіл – промовисте відео

Російському диктатору явно не здоровиться. Вчергове його видають руки, які він часто не може контролювати.

Не змогла стриматися та не прокоментувати поведінку Владіміра Путіна та президента Чечні Рамзана Кадирова ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина. Вона влучно підмітила, що з обома представниками російської еліти під час зустрічі коїлось щось дивне.

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В одного руки, в іншого – зір

Анастасія Норіцина потролила Кадирова і зауважила, що нарешті він показався в Росії та спростував чутки про перебування в ОАЕ.

Якщо придивитися на це відео, то там дійсно один за стіл тримається – це бункерний дід,

– зауважила вона.

До того ж видно, що й у Кадирова серйозні проблеми зі здоров’ям, які видно неозброєним оком.

"Кадиров взяв із собою листочок, на якому літери написані таким шрифтом, що дійсно питання виникає: "А чи все добре у нього з зором?" – пожартувала вона.

Ведуча 24 Каналу пояснила, що у мережі шириться багато інформації про те, що донедавна очільника Чечні хотіли отруїти.

Анастасія Норіцина прокоментувала зустріч Путіна та Кадирова: дивіться відео

Кадиров здає позиції

Також не стихали версії, що Кадиров важко хворий і навіть змушений носити пульсоксиметр на пальці. Втім, на відео його чомусь не видно.

І ще щось у нього руки трясуться,

– потролила Кадирова Анастасія Норіцина.

Тож очевидно, що у Путіна і Кадирова здоров'я вже не те. Їм варто подумати про наслідки такої легковажної поведінки зі своїм організмом.

Кадиров хворий: основне