Путін зустрівся з високопоставленою делегацією КНДР у Кремлі: що відомо про візит

Сьогодні, 27 лютого, у Кремлі Владімір Путін зустрівся з Лі Хі Йоном, членом політбюро і секретарем центрального комітету Трудової партії Північної Кореї. Союзницька делегація прибула до Москви раніше, 25 лютого.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Росія та КНДР буцімто обговорять розширення співпраці відповідно до договору про всеосяжне стратегічне партнерство, що набув чинності в грудні 2024 року, писали в Інституті вивчення війни.

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Що відомо про візит

Високопоставлену делегацію у вівторок зустрічали директор російського департаменту консульської служби МЗС Андрєй Клімов і посол Північної Кореї в Росії Сін Хонг Чоль.

Представників Трудової партії КНДР запросила "Єдина Росія". Візит відбувається на тлі повідомлень про можливе постачання для Росії більших ресурсів.

Зокрема, про відправлення північнокорейського підкріплення в Курську область повідомила розвідка Південної Кореї, проте ЗМІ не називають кількості військових.

На супутникових знімках порту Расон у КНДР видно 110-метрове судно й лінію контейнерів на пірсі. Переміщення корабля свідчать про розвантаження та завантаження в період з 20 по 21 лютого.

Цікаво, в ISW писали про можливе використання порту Расон для передачі боєприпасів до російського Владивостока ще в листопаді 2023 року.