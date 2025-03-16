Завдань було багато: навіщо Путін раптово викликав Лукашенка у Москву

Російський та білоруський диктатори Владімір Путін і Алєксандр Лукашенко 13 березня провели спільну пресконференцію у Кремлі. Самопроголошений лідер Білорусі знадобився Путіну з кількох причин.

Це 24 Каналу зауважив заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, це був візит з "низьким політичним статусом".

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"Ми можемо прийти до висновку, що це був візит з низьким політичним статусом. Він терміново знадобився Путіну для того, щоб зіграти роль маріонетки, меблів. Тому що Путін не міг вийти на пресконференцію та заявити: "Я відповідаю на пропозицію США та України щодо перемир'я", – сказав він.

Для чого Лукашенко потрібен Путіну

Павло Латушко зазначив, що зустріч Путіна та Лукашенка була потрібна для того, аби демонстративно здійснити обмін ратифікаційними грамотами щодо договору про гарантії безпеки між Росією та Білоруссю у межах так званої союзної держави. Цей договір має стратегічне значення.

Він значною мірою утискає воєнний, внутрішньополітичний та територіальний суверенітет Білорусі. Тому що цей договір визначає головування збройних сил Росії на території Білорусі, дає право вводити ці війська без якихось приводів,

– пояснив він.

Путін зробив це демонстративно, щоб дати усьому світу меседж про те, що Білорусь перебуває під його контролем. Він хоче показати і Україні, і Європі, і США, що контролює стратегічну територію з погляду створення загроз.

Наступна ціль – обговорення навчань Росії та Білорусі "Захід-2025", які будуть найбільшими за всю історію їх проведення. Крім того, Лукашенко потрібен Путін як пропагандист. Він постійно робить безліч суперечливих, непов'язаних, нелогічних заяв.