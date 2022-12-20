Лукашенко міг сказати "так", – Давидюк припустив, як Білорусь братиме участь у війні

Російський диктатор Владімір Путін побував із візитом у Білорусі, і експерти сходяться на тому, що основною метою цієї поїздки було вмовити самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка вступити у війну.

Путін і компанія його посіпак приїхали дотискати Лукашенка, і, ймовірно, певною мірою їм це вдалося. Лукашенко справді міг сказати своє "так". Про це 24 каналу розказав політолог Микола Давидюк.

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На що міг погодитися Лукашенко

Утім, він вважає, що це "так" все одно зберігає простір для маневру. Наприклад, Білорусь надасть тренувальні бази, аби готувати російських мобілізованих, на яких не вистачає місця в самій Росії, а також займатиметься ремонтом російської техніки, оскільки окупанти не встигають ремонтувати та розморожувати все необхідне на своїй території. Крім того, у росіян бракує офіцерського складу, і з цим також може допомогти Білорусь.

Тому це буде проміжне "так" Лукашенка. Він буде пробувати тягнути, це теж залежить від динаміки тиску, вона може бути різна,

– зауважив Давидюк.

За його словами, Лукашенко розуміє, що навіть російська армія, яка піде у наступ з Білорусі, буде розбита, а з нею буде розбитий і він. Адже у такому випадку в української сторони знімається бар'єр, і ми можемо зайти на територію Білорусі. А Росія при цьому розв'язуватиме свої проблеми, бо ЗСУ вибиватимуть її війська з Донбасу.

Лукашенко хоче пережити Путіна

Тож Лукашенко, боячись цієї "банди", яка приїхала його дотискати, і міг дати свою згоду. Але він і після цього продовжить бігати "між крапель", щоб самозберегтися. А єдиний шанс зробити це вдало – пережити Путіна. Тож Давидюк переконаний, що ціль Лукашенка – після смерті Путіна залишитися у Білорусі при владі.

Політолог додав, що за такого сценарію він вийде і буде на всі боки розповідати, що він не дозволяв нічого Путіну і не пропускав російські війська, хоча всі знають, що на початку повномасштабного вторгнення він саме це і робив. Проте коли "взяти Київ за 3 дні" не вдалося, він почав нейтралізуватися та займати середню позицію. Зараз він перебуває саме в ній, і намагатиметься залишатися там якомога довше.

"Лукашенко в Путіна як у воєначальника, полководця, державного управлінця не вірить. Тому що він знає, наскільки він тупий, з однієї простої причини – Лукашенко його обманював тисячі разів, і знає, що це робити легко", – наголосив Давидюк.

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Чи вдасться Лукашенку зберегти обличчя

Сподівання білоруського диктатора, навіть якщо вони втіляться у життя, не дадуть йому зберегти обличчя. Але тоді питання стоятиме по-іншому – чи вдасться йому зберегти життя?

Політолог вважає, що це вже реальніше завдання, бо його життя може стати предметом торгу. Так, наприклад, у нього заберуть владу, демонтують його режим, але залишать життя, хоч йому і доведеться доживати його за ґратами.

Він ворог, однозначно, цього ніхто не заперечує. Але його теж можна використовувати проти Путіна,

– наголосив Давидюк.

Він додав, що, ймовірно, Лукашенко вже звертався до української сторони з якоюсь пропозицією або ж принаймні присилав своїх "гінців".

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