Основне завдання – тримати Захід у напрузі: які теми Путін міг обговорити із Лукашенком

Російський та білоруський диктатори Владімір Путін та Алєксандр Лукашенко провели чергову зустріч в Москві 5 та 6 квітня. Ймовірно, вони розмовляли про розміщення ядерної зброї, спільні навчання та загалом поглинання Білорусі Росією.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив білоруський журналіст та опозиціонер Франек Вячорка. На його думку, Путін може дійти до запуску ядерних ракет з території Білорусі.

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Путін хоче перетворити Білорусь на полігон

Вячорка зазначив, що Лукашенко робить усе, що йому скаже Путін. Ймовірно, диктатори говорили про розміщення ядерної зброї на території Білорусі, наступні кроки щодо спільних навчань та загалом про поглинання Білорусі Росією.

Путін хоче перетворити Білорусь не тільки у майданчик для запуску ракет, але й у полігон. Можливо, він дійде до запуску ядерних ракет з території Білорусі. На початку війни вже була така розмова. Вони казали, що можуть зробити скидання тактичної зброї на Поліссі, щоб залякати Україну та Захід,

– сказав він.

Опозиціонер вважає, що це і досі є у планах Путіна та Лукашенка. За його словами, чи це буде розміщення ядерних ракет за 10, чи за 100 кілометрів від кордону НАТО – ролі не грає.

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Завдання диктаторів – тримати Захід у напрузі

Франек Вячорка підкреслив, що у Вашингтоні та Брюсселі не знають точно, чи планують диктатори застосовувати ядерну зброю, чи розмістять вони її на кордонах з НАТО. Ядерні погрози – це частина психологічного тиску на Захід.

"Це елемент ядерного шантажу. Їхнє завдання – тримати в напрузі Польщу, змусити країни Заходу та США нарощувати своє угрупування в Європі, більше платити за війська", – зауважив журналіст.

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