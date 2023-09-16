Путін на зустрічі з Лукашенком плів нісенітниці про танці: що намагався сказати диктатор

Російський диктатор думає, що є спеціалістом в усіх сферах. Так, під час зустрічі з білоруським колегою Владімір Путін до чогось заговорив про танці.

Ведучий каналу Ходорковський LIVE, російський опозиційний журналіст Сергій Асланян сказав 24 Каналу, що це доволі дивний епізод, тому що він радше психіатричний.

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"Дуже наочна ілюстрація до величезної кількості відхилень. Серйозно узагальнювати подібним способом, плутаючи танці, якийсь силовий вплив... Це набір слів, не дуже пов'язаних за сенсом", – зазначив Асланян.

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Так, Путін заявив, що американці "самі не вміють танцювати танго", бо "намагаються все вирішити з позиції сили", зокрема за допомогою економічних санкцій. Диктатор не лише поєднав непоєднуване – танці і силовий вплив, але ще й переплутав походження танго – це не Північна Америка, а Південна.

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"А далі стандартний набір принижень щодо гопака і чужої дудки. Мабуть, це було ключовою фразою", – вважає Асланян.

Російський диктатор використав розповсюджений пропагандистський штамп – нібито Україною керують США. Мовляв, наша країна "танцює під чужу дудку", а має "пам'ятати про гопак".

Найцікавіше на цій клоунаді було спостерігати за Алєксандром Лукашенком, якому нібито адресувався монолог Путіна. Найімовірніше, самопроголошений президент Білорусі був чимось на кшталт меблів.

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