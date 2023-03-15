Вони можуть вбити Путіна, – ексспівробітник КДБ про зустріч диктатора з олігархами

Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Владімір Путін проведе зустріч з олігархами. Диктатор може попросити у них грошей та підтримки війни в Україні.

Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, ця зустріч – це тест на лояльність російських олігархів до Путіна.

Читайте також Має ефективно блефонути, – опозиціонер про те, навіщо Путіну зустріч з олігархами

"Якщо є люди, які коли-небудь вб’ють Путіна, то це ті 117 мільярдерів, які з минулого року втрачають усі свої гроші. Вони витратили 20 – 30 років для того, щоб накрасти собі багато мільярдів. Тепер вони щодня втрачають гроші", – зауважив він.

Крім цього, Жирнов підкреслив, що санкції працюють. Олігархи не можуть поїхати у ті країни, де вони звикли відпочивати та витрачати гроші.

Путін може попросити грошей

На думку Сергія Жирнова, Путін може попросити у російських мільярдерів грошей. Адже у Росії вже не вистачає грошей і далі буде тільки гірше. За інформацією ексспівробітника КДБ, національного фонду вистачить ще на 6 місяців.

В олігархів багатство на понад 600 мільярдів доларів. У них є що "пощипати". Можливо, Путін скаже: "Скиньтесь всі по мільярду". Тоді 117 мільярдів додасться, а це приблизно 2 річних бюджети в міноборони Росії,

– сказав він.

Жирнов зазначив, що російські мільярдери вкрай незадоволені Путіним. Тому диктатор хоче перевірити їхню відданість його режиму.

Ексспівробітник КДБ пригадав історію з російським олігархом Михайлом Ходорковським, якого Путін посадив у тюрму в 2005, а у 2013 році помилував його. Диктатор зробив це, щоб показати іншим, що буде зі всіма незгодними.

"Путін любить публічно знущатися зі значущих людей. Ймовірно, буде зйомка. Можливо, він попросить, щоб кожен з них висловився, що вони всі підтримують війну, що готові дати грошей, що люблять його", – додав Жирнов.

Жирнов про зустріч Путіна з олігархами: дивіться відео

Що відомо про зустріч Путіна з олігархами