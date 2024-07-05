Путін почав переговори з Орбаном щодо України: диктатор пригадав свій ультиматум Києву
Одіозний угорський прем'єр Віктор Орбан 5 липня прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Однією з головних тем під час розмови, як не дивно, стала Україна.
Кремлівський господар люб'язно зустрів Віктора Орбана та відразу розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва. Він полягає у тому, що українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а наша держава має заявити про відсутність планів вступити до НАТО. Про те, які заяви лунали, що говорили про Україну та головні тези розмови політиків – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Орбан прибув з офіційним візитом у Москву і зустрінеться з ПутінимЗауважте. МЗС України заявило, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з нашою державою.
Українське питання було серед основних на переговорах Путіна та Орбана, Він також додав, що Орбан не передавав Путіну послання від Зеленського. Орбан подякував Путіну за зустріч, сказавши, що це вже 11-та їхня зустріч за останнє десятиліття. Але, за його словами, ця зустріч "особлива", оскільки припадає на головування Угорщини у Раді ЄС. Стрімко скорочується кількість країн, які можуть поговорити й з тією, і з іншою стороною конфлікту. Скоро Угорщина, вочевидь, буде єдиною країною в Європі, яка може поговорити з усіма… Хотів би дізнатись вашу позицію стосовно низки важливих для Європи питань, Путін заявив, що на зустрічі у них з Орбаном буде можливість обговорити "усі нюанси" ситуації в Україні. При цьому він підкреслив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС. Ви напевне знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС зовсім нещодавно в Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного врегулювання. І, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси, Путін заявив, що на переговорах з Орбаном планує обмінятися думками щодо українського напряму. Диктатор пообіцяв ознайомити Орбана з деталями пропозицій Москви щодо мирного врегулювання війни.
У Кремлі заявили, що питання України було основним під час переговорів Орбана і Путіна
– заявив Ушаков.
– сказав угорський прем'єр.
– наголосив диктатор.
Українське питання було серед основних на переговорах Путіна та Орбана,
Він також додав, що Орбан не передавав Путіну послання від Зеленського.
Орбан подякував Путіну за зустріч, сказавши, що це вже 11-та їхня зустріч за останнє десятиліття. Але, за його словами, ця зустріч "особлива", оскільки припадає на головування Угорщини у Раді ЄС.
Стрімко скорочується кількість країн, які можуть поговорити й з тією, і з іншою стороною конфлікту. Скоро Угорщина, вочевидь, буде єдиною країною в Європі, яка може поговорити з усіма… Хотів би дізнатись вашу позицію стосовно низки важливих для Європи питань,
Путін заявив, що на зустрічі у них з Орбаном буде можливість обговорити "усі нюанси" ситуації в Україні. При цьому він підкреслив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС.
Ви напевне знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС зовсім нещодавно в Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного врегулювання. І, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси,
Путін заявив, що на переговорах з Орбаном планує обмінятися думками щодо українського напряму. Диктатор пообіцяв ознайомити Орбана з деталями пропозицій Москви щодо мирного врегулювання війни.