Путін почав переговори з Орбаном щодо України: диктатор пригадав свій ультиматум Києву

Одіозний угорський прем'єр Віктор Орбан 5 липня прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Однією з головних тем під час розмови, як не дивно, стала Україна.

Кремлівський господар люб'язно зустрів Віктора Орбана та відразу розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва. Він полягає у тому, що українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а наша держава має заявити про відсутність планів вступити до НАТО. Про те, які заяви лунали, що говорили про Україну та головні тези розмови політиків – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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. МЗС України заявило, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з нашою державою.