Серйозних розмов не було: у Кремлі прокоментували майбутню зустріч Путіна і Трампа

У Кремлі не підтверджують обговорення можливої зустрічі Владіміра Путіна з Дональдом Трампом. Тож чи відбудуться ці переговори найближчим часом – невідомо.

Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN. Підготовка до зустрічі президентів розпочалася ще в січні. Трамп вважає, що війну в Україні неможливо зупинити без діалогу з Росією, тому новообраний президент збирався над цим працювати протягом наступних місяців.

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Що кажуть у Кремлі про зустріч Путіна і Трампа

Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков сказав, що ще не було серйозних дискусій щодо можливої ​​зустрічі російського лідера з президентом Трампом. Сторони не спілкувалися з приводу потреби діалогу, формату та дати.

Не поспішайте… Прокоментуємо, як тільки ми отримаємо щось конкретне,

– сказав Пєсков у коментарі журналістам.

Натомість у США заявили, що вже відбуваються "конструктивні" переговори щодо війни як з Москвою, так і з Києвом. Раніше і російські чиновники говорили, що зустріч Трампа і Путіна активно готується і президенти можуть зустрітися "вже в лютому або березні". 5 лютого Кремль також офіційно підтвердив контакти з адміністрацією американського президента на рівні окремих відомств.

Для чого Росія прагне зустрічі президентів

Зустріч з Трампом потрібна Владіміру Путіну, адже російський диктатор таким чином хоче вийти з міжнародної ізоляції та відновити свій імідж на світовій арені. Президент Росії також намагатиметься не провокувати Дональда Трампа, який погрожує збільшити санкційний тиск з боку США. Окрім цього, ця зустріч допоможе Кремлю уникнути прямих переговорів з Україною.