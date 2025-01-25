Може бути серйозний двобій з Трампом: новими заявами Путін дає певний сигнал

Владімір Путін дав інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, в якому заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом. Він не скупився на компліменти новому президенту США й навіть сказав, що його перемогу на виборах у 2020 році нібито вкрали.

Скоріш за все, через своє інтерв'ю Путін хотів вплинути на російських чиновників. Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, пояснивши, що далеко не всі у Кремлі підтримують війну з Україною.

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Путін послав сигнал

Ще від початку повномасштабного вторгнення серед російських еліт не було одностайної підтримки такого рішення диктатора. Можновладці усвідомлювали всі наслідки для себе, враховуючи, що у більшості з них є бізнес-інтереси на Заході, а діти навчаються за кордоном. Тому їх все влаштовувало, але Путін вирішив інакше.

Інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну мало б продовжувати риторику, яка лунає від самого російського керманича. Можливо, його опублікували для того, щоб еліти не думали, що щось може змінитися найближчим часом,

– припустив Станіслав Желіховський.

Але це виключно внутрішньополітичний аспект Росії. На зовнішню арену, а особливо перед спілкуванням з Дональдом Трампом, Путін намагається говорити, що Росія нібито відкрита до переговорів. При цьому до України висувають низку умов, які взагалі є неприйнятними.

Ймовірно, Путін сподівається, що йому вдасться спілкуватися лише з американським президентом і не враховувати інтереси української держави. Можливо тільки так він готовий погодитися на якесь мирне врегулювання.

Буде двобій з Трампом

Невдовзі ми побачимо, що насправді є пріоритетом для очільника Кремля – російська економіка, а в команді Трампа наголошують, що можуть запровадити нові мита й санкції проти Росії, чи все-таки Путін дійсно марить абсолютним знищенням української держави. Тоді йому буде байдуже на Трампа й на еліти. Він сам вирішуватиме, коли зупинитися.

Тут може статися чималий двобій між Трампом, який хотів би досягати своїх цілей, а завершення війни є для нього нагальним питанням, і російським диктатором, якого вже ніщо не зупиняє. Він готовий знищити економіку Росії для досягнення своїх цілей,

– підкреслив експерт-міжнародник.

У такому випадку кремлівський диктатор покладу мільйони життів, щоб здійснити свою мету. Для нього буде неважливою економіка, інфраструктура. Найголовніше – виконати завдання, які він поставив перед собою ще 11 років тому, атакувавши Україну.