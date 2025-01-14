Все залежить від Путіна, – Трамп заявив про плани якнайшвидше зустрітись з президентом Росії

Вже в січні Дональд Трамп повернеться в Білий дім. Він неодноразово робив заяви про війну в Україні та знову висловився про зустріч із російським президентом.

Республіканець Дональд Трамп знову прокоментував можливу зустріч із Владіміром Путіним. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Є тільки одна стратегія

Трамп прокоментував також свою стратегію припинення повномасштабної війни в Україні. Зокрема, він наголосив, що існує тільки одна із них.

Ну, є тільки одна стратегія, і все залежить від Путіна. Я не можу уявити, що він у захваті від того, як усе склалося, тому що для нього все теж пішло не зовсім вдало,

– сказав він.

Він не назвав конкретних дат, коли планує зустрітись із російським президентом, однак зазначив, що хотів би зробити це якомога швидше.

За словами новобраного президента США, зустріч відбулась би ще раніше, проте йому потрібно потратити в офіс, адже "для деяких речей потрібно бути там".