Без цього не обійтися: Зеленський зробив нову заяву про зустріч із Путіним

Володимир Зеленський неодноразово пропонував Путіну зустрітися особисто, аби врегулювати війну в Україні. У Росії наразі проти. Очільник Кремля не відкидає можливості зустрічі з українським лідером, втім, повсякчас підкреслюючи його, буцімто, нелегітимність.

Під час спілкування з журналістами у Данії глава держави наголосив на важливості зустрічі з Путіним, передає 24 Канал.

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Це потрібно для миру

Політик наголосив, що усі рішення у Росії ухвалює лише Путін. Тому потрібно провести зустріч на рівні лідерів – президентів України, США та країни-агресора – задля досягнення миру.

До слова, українська делегація під час зустрічі у Стамбулі з росіянами порушувала питання особистого контакту Путіна і Зеленського. Однак представники окупанти скептично поставилися до цієї ідеї.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський називав передумову для приватної зустрічі із Путіним припинення вогню.

До слова, 3 липня між Путіним і Трампом відбулася чергова телефонна розмова. Очільник Кремля наголосив, що не відмовиться від "усунення першопричин конфлікту в Україні". Володимир Зеленський зауважив, що американський президент і російський диктатор – "абсолютно різні люди, які не мають спільних тем для розмов".