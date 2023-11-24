"Двічі прозвучала дуже чітка заява": США не обирають між Україною та Ізраїлем

Сполучені Штати Америки зняли будь-які спекуляції щодо нібито вибору між Україною та Ізраїлем. Про це США наголосили на засіданні "Рамштайн".

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у межах формату "Рамштайн" США пояснили свою позицію щодо нібито вибору між Україною та Ізраїлем. Вони запевнили, що повністю віддані всім зобов’язанням з підтримки України, пише 24 Канал.

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Вибір США між Україною та Ізраїлем

Дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною,

– заявив начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

Павлюк зазначив, що протягом вчорашніх онлайн-переговорів "двічі прозвучала дуже чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України".

Він наголосив, що непублічні заяви також свідчили не тільки про підтримку України, а й про чудове розуміння, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, а й кожній країні цивілізованого світу.

Що відомо про зустріч "Рамштайн"

Геннадій Коваленко, тимчасовий виконувач обов'язків начальника департаменту міжнародного оборонного співробітництва заявляє про те, що "Рамштайн" зазнає еволюції. За його словами, він рухається до довготермінових проєктів підтримки, що дуже важливо.

Формат роботи Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" змінився з вересня 2023 року. Це формат – "Рамштайн 2.0". Він передбачає перехід від задоволення нагальних потреб до більш системної, планової та довгострокової роботи.

Станом на листопад 2023 року формат "Рамштайн" об'єднує 54 країни. Союзники України вже оголосили про створення довгострокових п'яти коаліцій спроможностей на підтримку України. Мовиться про: авіаційну, протиповітряну, танкову, артилерійську та коаліцію морської безпеки.

17-а зустріч Контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн" пройшла у середу, 22 листопада. Участь у ній взяли очільники оборонних відомств понад 50 країн.