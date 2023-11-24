"Двічі прозвучала дуже чітка заява": США не обирають між Україною та Ізраїлем
Сполучені Штати Америки зняли будь-які спекуляції щодо нібито вибору між Україною та Ізраїлем. Про це США наголосили на засіданні "Рамштайн".
Під час засідання Контактної групи з питань оборони України у межах формату "Рамштайн" США пояснили свою позицію щодо нібито вибору між Україною та Ізраїлем. Вони запевнили, що повністю віддані всім зобов’язанням з підтримки України, пише 24 Канал.
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Вибір США між Україною та Ізраїлем
Дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною,
– заявив начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.
Павлюк зазначив, що протягом вчорашніх онлайн-переговорів "двічі прозвучала дуже чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України".
Він наголосив, що непублічні заяви також свідчили не тільки про підтримку України, а й про чудове розуміння, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, а й кожній країні цивілізованого світу.Довідково! 17-а зустріч Контактної групи з питань оборони України у рамках формату "Рамштайн" пройшла у середу, 22 листопада. Участь у ній взяли очільники оборонних відомств понад 50 країн.
Що відомо про зустріч "Рамштайн"
- Геннадій Коваленко, тимчасовий виконувач обов'язків начальника департаменту міжнародного оборонного співробітництва заявляє про те, що "Рамштайн" зазнає еволюції. За його словами, він рухається до довготермінових проєктів підтримки, що дуже важливо.
- Формат роботи Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" змінився з вересня 2023 року. Це формат – "Рамштайн 2.0". Він передбачає перехід від задоволення нагальних потреб до більш системної, планової та довгострокової роботи.
- Станом на листопад 2023 року формат "Рамштайн" об'єднує 54 країни. Союзники України вже оголосили про створення довгострокових п'яти коаліцій спроможностей на підтримку України. Мовиться про: авіаційну, протиповітряну, танкову, артилерійську та коаліцію морської безпеки.