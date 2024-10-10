Найближчим часом може бути підготовлений новий графік "Рамштайну", – Зеленський

Найближчим часом може бути підготовлений новий графік зустрічі у форматі "Рамштайн". Раніше зустріч була перенесена через зміну планів президента США Джо Байдена.

Про це 9 жовтня під час пресконференції після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" заявив Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що саме "лідерський формат Рамштайну є особливо вагомим".

Читайте також Текст Формули миру з умовами для справедливого миру буде готовий в листопаді, – Зеленський

Коли буде новий графік "Рамштайну"

За словами президента, зустріч у форматі "Рамштайн", яка була у графіку цього тижня, наразі перенесена і причини є зрозумілими.

Причина цілком очевидна – удари стихії по Америці, які потребують максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні,

– сказав Зеленський.

На зустрічі Зеленський має намір презентувати план перемоги як лідерам "Рамштайну", так і міністрам оборони.

Тому маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік. На "Рамштайні" найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту плану перемоги. Передусім воєнних пунктів, які посилюють нас на фронті,

– підкреслив президент.

До слова, під час саміту Зеленський також розповів, про що йдеться у першому пункті "Плану перемоги". За словами президента, цей план вже був представлений Сполученим Штатам – найбільшому донору України у сфері безпеки.