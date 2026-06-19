"Ми точно це дотиснемо": Зеленський після "Рамштайну" анонсував розробку у Європі важливої зброї

18 червня у Брюсселі пройшли засідання у форматі "Рамштайн" та засідання ради Україна – Європейська рада. Володимир Зеленський вказав на важливу потребу Європи.

Під час спілкування з журналістами президент підбив підсумки дня. За його словами, усі партнери визнають, що Україна – сильна, передає 24 Канал.

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Які заяви Зеленський зробив після зустрічей із союзниками?

Глава держави заявив, що усі союзники усвідомлюють, що Путін не хоче зупиняти війну. Водночас вони впевнені, що спільними зусиллями його можна зупинити.

Також партнери розуміють, що Україні потрібні засоби ППО та гроші на армію, зокрема на контракти для військових. Вони погодилися над цим працювати.

Окрему увагу на зустрічах приділили нарощуванню в Європи балістичних спроможностей.

Європа побудує свою балістику, це актуальне питання. Україна не здається, тому ми точно це дотиснемо. Це наша ініціатива, тепер – разом із партнерами,

– сказав Зеленський.

Зверніть увагу! Зеленський назвав балістичні ракети Росії найбільшою проблемою.

За словами президента, Путін прагне перетворити життя в Україні на пекло. Попри це, політик наголосив, що готовий до переговорів з російським диктатором. Але Європа має подбати про те, щоб Україна мала сильну позицію. Для цього усі без винятку країн мають долучитися до санкцій проти Росії, конфіскації її заморожених активів та фінансування України.

Наприкінці спілкування зі ЗМІ президент зазначив, що Путін стає слабкішим, а тому посилюватиме повітряні атаки на Україну. Він закликав українців не ігнорувати тривоги і користуватися укриттями.

Нагадаємо, що у Кремлі пригрозили Києву регулярними масованими ударами у відповідь на атаку Москви. Там сказали, що масштабно битимуть по цілях, від яких залежить боєздатність української армії.