Лавров каже, що передав Рубіо "цитати української влади" про необхідність "знищувати росіян"

Сергій Лавров заявив, що передав держсекретарю США Марко Рубіо нібито добірку "цитат української влади". За словами російського міністра закордонних справ, ці слова нібито стосувалися необхідності "знищувати росіян"

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що розповів Лавров про зустріч з Рубіо

Сергій Лавров заявив, що він нібито передав держсекретарю США Марку Рубіо невеликий "витяг з цитат Зеленського, Шмигаля, Єрмака, Подоляка", де буцімто "прямо йдеться про необхідність знищувати росіян, юридично, а краще фізично".

Окрім того, російський міністр закордонних справ не став коментувати заяви Рубіо про новий план щодо України, відповівши фразою Трампа: "Так я вам і скажу".

Водночас Лавров заявив, що на зустрічі з Рубіо підтвердив незмінну позицію Росії щодо України, яку відстоював Кремль до цього.

До слова, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Сергій Лавров озвучив нові пропозиції щодо завершення війни в Україні під час зустрічі у Куала-Лумпурі на полях саміту АСЕАН. За словами Рубіо, ці пропозиції він передасть Дональду Трампу.