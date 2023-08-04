Підготовка до саміту миру: що може отримати Україна після зустрічі в Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії 5 – 6 серпня відбудеться конференція. Це буде переговорний майданчик, де зберуться країни, які зацікавлені в тому, аби війна Росії проти України припинилася. Та саме тому туди країну-агресорку й не покликали.

Про це 24 Каналу заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він зауважив, що в Росії немає прагнення припинити війну, бо країна-агресорка налаштована на її продовження. Як зазначає The Wall Street Journal, участь у зустрічі візьме Україна, США, країни Європи та Глобального Півдня.

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"Треба їх дотиснути. Ця конференція покликана обмежити можливості Росії вести війну проти України. Це головне завдання, яке треба, як на мене, зафіксувати", – сказав Клочок.

Зустріч у подібному форматі відбулася на рівні радників глав держав у червні в Копенгагені. Друга зустріч у Саудівській Аравії на рівні радників – це нижчий рівень за саміт на рівні прем'єрів чи глав держав, адже за його підсумками ухвалюються певні рішення. Нині ця конференція – це підготовчий етап до "світового саміту миру", який планують провести згодом.

Що розглядатимуть на зустрічі

На зустрічі у Саудівській Аравії розглядатимуть формулу миру Володимира Зеленського. Її вже обговорювали на саміті G20, а також в Генасамблеї ООН.

"Десь на 70% ця формула сприймається світовою спільнотою, главами держав. Є непорозуміння, є деякі розбіжності, які не афішуються", – зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Так у декларації Генасамблеї ООН, яку ухвалили в кінці лютого 2023 року, в основу взяли формулу президента України, однак не повністю.

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Головне завдання конференції

Нині, зокрема, Держдеп США намагається забрати країни "третього світу" з-під лона Росії. Валерій Клочок зауважив, що триматися на плаву країнці-агресорці допомагає Центральна Азія, а також ОАЕ.

Росія має багато грошей. Навіть за 2022 рік її ВВП не впав, а дещо зріс. Однак її спроможності витрачати кошти для придбання технологій, військової техніки, боєприпасів мають бути обмежені.

Це зібрання покликане для того, аби напрацювати механізм співпраці з країнами "третього світу", щоби вони врешті-решт з Путіним менше товаришували. Це дуже важливо. Це найголовніше завдання,

– зауважив він.

Саме тому в Держдепі США й заявляють, що нічого конкретного від зустрічі в Саудівській Аравії не очікують. Однак показово те, що ця конференція відбуватиметься на Близькому Сході. З тими країнами, які співпрацюють як з Іраном, так і з Китаєм.

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