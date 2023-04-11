Лукашенко – дуже креативна людина: чому клянчить гарантії безпеки у Шойгу

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 10 квітня прибув до Білорусі, щоб зустрітися із самопроголошеним очільником країни Алєксандром Лукашенком. Диктатор боїться Заходу і хоче убезпечити себе від демократизації Білорусі.

Про це 24 Каналу розповів колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. За його словами, у взаєминах Росії та Білорусі не все так однозначно.

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Що не так із Лукашенком

Ілля Пономарьов пояснив, що очільник Росії Владімір Путін повсякчас тисне на Лукашенка, схиляючи його до участі війни проти України. Водночас білорусу вдається різними способами ухилятися від прийняття остаточного рішення.

Пан Лукашенко – це дуже креативна людина,

– зауважив він.

На думку колишнього депутата Держдуми, Лукашенко тривалий час вимагав ядерну зброю. Нарешті Путін заявив, що дасть її.

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Росію треба бити її ж методами

Ілля Пономарьов зосередив увагу, що своєю чергою Алєксандр Лукашенко перетягнув на себе ковдру і заявив, що ядерне озброєння його, залишивши за бортом корабля свого друга Владіміра Путіна.

"У цьому випадку Путін буде тиснути на гальма та не буде цього робити", – наголосив він.

За його словами, Лукашенко вже починає говорити про гарантії безпеки, про які Путін заявляв від самого початку.

Це геніально! Це такий шантаж Кремля, щоб відтягнути будь-які рішення і перекинути м'яч на бік Кремля,

– підсумував він.

З огляду на це невідомо, хто ще кого під себе підминає.

Ядерна безпека: основне