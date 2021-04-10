Зустріч тет-а-тет: у Стамбулі розпочалися переговори Зеленського й Ердогана

У Туреччині 10 квітня розпочалися переговори президента Володимира Зеленського та його колеги Реджепа Ердогана. Розмова між лідерами держав відбудеться у форматі тет-а-тет.

Деталі зустрічі президентів

У Туреччину український лідер прибув разом із першою леді Оленою Зеленською. Вони одразу вирушили до резиденції президента Туреччини – палацу Хубер.

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Там президентське подружжя зустрів Ердоган. Глави країн привітали один одного та перейшли до місця, де вони проведуть розмову віч-на-віч.

До речі, членів української делегації зустрів міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, її склад досить великий. Є представники всіх сфер діяльності – від економічної до військової.



Ердоган зустрів Зеленського / Фото Офісу Президента

Дуже широкий спектр питань, які вони розглядають. Безумовно, будуть говорити про ситуацію на Донбасі і про Кримську платформу, і про двостороннє співробітництво,

– сказав Єрмак.

За його словами, після розмови президентів заплановане засідання 9 стратегічної українсько-турецької ради.

"Дуже насичена програма і дуже теплий візит. Туреччина є нашим стратегічним партнером. Ми відчуваємо підтримку Туреччини. І я думаю, що сьогодні підпишуть низку важливих документів. Сподіваємося на дуже хороший результат", – запевнив Єрмак.



Зеленські прибули у Туреччину з офіційним візитом / Офіс Президента