Чекає та боїться її зірвати: навіщо насправді Путіну зустріч з Трампом

Існує багато розмов про те, що найближчим часом може відбутися розмова між лідером США Дональдом Трампом й російським диктатором Владіміром Путіним. Очільник Кремля чекає цього з нетерпінням.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, підкресливши, що Путіну це потрібно для власної вигоди.

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Чому для Путіна така важлива зустріч з Трампом

Російський диктатор Владімір Путін справді хотів би зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Проте його намір не зумовлений бажанням зупинити війну.

У Путіна зараз є головне завдання – не зірвати зустріч з Трампом. Вона для нього дуже важлива, щоб була картинка, мовляв, Путін потрапив у "вищу лігу" і зустрівся з найвпливовішою людиною у світі – Дональдом Трампом, і сидить з ним "на рівних". Звісно, це просто картинка, не більше,

– зазначив Ігор Яковенко.

Водночас Владімір Путін не планує домовлятися про мир чи перемир'я. Найважливіше для нього – сам факт зустрічі, аби продемонструвати, що нібито ніякої ізоляції не існує.

"Путін боїться сказати щось, що Трампу не сподобається. Путін йому старанно лестить, говорить приємні речі. Хоч він погано освічений і не надто розумний, та дуже досвічений вербувальник – тривалий досвід КДБ дається в знаки. Оскільки у Путіна не має можливості залякати чи натиснути на Трампа, він намагається впливати через лестощі", – зауважив журналіст.

Таку стратегію російського диктатора чітко демонструє, зокрема, його нещодавня заява про те, що у Трампа у 2020 році нібито "вкрали перемогу на виборах". І, мовляв, якби не сталося цього – то й "війни не було б". Крім того, що Путін вдає, нібито, росіяни не вели війну проти України до 2022 року, він також підігрує риториці Трампа про "вкрадену перемогу". Хоч у США довели, що жодних фальсифікацій на тодішніх виборах не було.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв про свою готовність до зустрічі з Владіміром Путіним. Востаннє президент США згадував про це Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де наголосив на тому, що хотів би найближчим часом зустрітися з Путіним, щоб закінчити війну в Україні.