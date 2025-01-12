Триває підготовка до зустрічі Трампа та Путіна, – Волц

Майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до зустрічі новообраного президента США та російського диктатора Владіміра Путіна. Крім того, найближчим часом між Трампом і Путіним може відбутися телефонна розмова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Волца в ефірі телеканалу ABC News.

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Коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна

Майк Волц повідомив, що вже почала підготовка до зустрічі новообраного президента США та російського диктатора. Коли саме може відбутися зустріч Трампа і Путіна – наразі невідомо.

Триває підготовка до зустрічі Трампа та Путіна,

– повідомив Волц.

Він також додав, що Трамп вважає, що врегулювання війни в Україні неможливе без діалогу з Росією. За словами майбутнього радника новообраного президента, саме над цим Трамп і працюватиме у наступні місяці.

Крім того, Волц також повідомив, що "найближчими днями чи тижнями" також може відбутися телефонна розмова між Трампом і Путіним. Інших деталей радник новообраного президента щодо цього не розкрив.

Ми ще не встановили рамки для цього. Ми працюємо над цим. Але я очікую щонайменше дзвінка (між Трампом і Путіним – 24 Канал) протягом наступних днів і тижнів,

– додав Волц.

Водночас Волц повторив тезу, яка вже раніше неоднократно лунала від представників адміністрації Байдена. Так, радник Трампа заявив, що "Київ стикається з серйозними проблемами людських ресурсів, адже мобілізаційний вік навіть не становить 18 років".

Нагадаємо, що 10 листопада 2024 року у ЗМІ заявили, що відбулася телефонна розмова між Путіним і Трампом. Журналісти The Washington Post повідомляли, що головною темою обговорення стала війна в Україні.

Втім, у Кремлі спростували, що між Путіним і Трампом була розмова. У ЗМІ також повідомляли, що Вашингтон буцімто проінформував Україну про розмову з Путіним, однак у МЗС України також спростували цю інформацію.