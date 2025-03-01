На тлі сварки Зеленського і Трампа Італія скликає негайний саміт за участю США та країн Європи

28 лютого переговори Володимира Зеленського і Дональда Трампа провалилися. Президенти посперечалися, не провели пресконференцію і не підписали угоду про копалини. Цей інцидент неабияк схвилював європейців.

Дональд Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він "не готовий до миру" і вигнав з Білого дому. Низка європейських лідерів висловила підтримку українському лідеру. Тим часом відома своїми хорошими стосунками із президентом США прем'єрка Італії Джорджія Мелоні скликає нагальний саміт на тлі останніх подій, передає 24 Канал із посиланням на тамтешні ЗМІ.

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"Треба обговорити великі виклики"

Мелоні заявила, що найближчими годинами Італія запропонує партнерам зібратися на саміт. Очікується, що у ньому мають взяти участь Сполучені Штати, європейські країни та інші союзники.

Прем'єрка пояснила, що саміт потрібен, "щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір вирішувати сьогоднішні великі виклики, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки, і ті, які ми будемо покликані вирішувати в майбутньому".

Окремо Мелоні підкреслила, що "кожен розкол Заходу робить усіх нас слабшими і сприяє тим, хто хоче бачити занепад нашої цивілізації".

До слова, прем'єр Угорщини Орбан прокоментував суперечку Зеленського і Трампа, висловивши підтримку останньому.