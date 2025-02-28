Трамп зробив нову заяву про гарантії безпеки для України

У Білому 28 лютого проходить зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Політики готуються до підписання "рамкової угоди" про корисні копалини.

Раніше американський президент заявляв, що, мовляв, США не нададуть Україні "надто багато" гарантій безпеки. Трамп зауважив, що за це переважною мірою відповідатиме Європа, передає 24 Канал із посиланням на заяви політиків в ефірі телемарафону.

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Що сказав Трамп

Під час розмови із Зеленським у Білому домі президента США наголосив, що "розмова про гарантії безпеки – це не про сьогодні, а про ширший процес врегулювання війни".

"Проблеми безпеки – це всього 2%. Інші країни теж підключаться, можливо, у іншій формі", – додав він.

Трамп сказав, що не хоче говорити про гарантії безпеки, допоки не буде укладена мирна угода з Росією. За його словами, "щойно угода буде укладена, усе закінчиться, Росія не захоче повертатися".

Водночас президент США пообіцяв надсилати Україні зброю, щоправда, висловив сподівання, що це не доведеться робити у великій кількості.

До слова, Володимир Зеленський показав Трампу фото українських бійців, які повернулися з російського полону.