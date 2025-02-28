"Знаємо один одного давно і маємо угоду": Трамп зробив заяву про співпрацю з Зеленським

Президент США Дональд Трамп зазначив, що має угоду з українським лідером Володимиром Зеленським. Він додав, що вже давно працює з президентом України і вони мають спільні напрацювання.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Трампа в Овальному кабінеті.

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Трамп і Зеленський знайомі давно

Як зазначив американський президент, він давно знайомий дуже старанно працює з українською стороною і, зокрема, з Володимиром Зеленським. На початку зустрічі Трамп сказав, що вони знають один одного давно.

Дональд Трамп також прокоментував угоду між Україною та США, зазначивши, що сторони мають щось схоже на справедливу угоду, яку підпишуть вже цього дня.

Окрім цього американський лідер знову зазначив, що веде розмови з Росією та із президентом Владіміром Путіним, заявивши, що вони обидва хочуть, щоб смерті припинилися.

Дональд Трамп відзначив також силу української армії.

Я віддаю належне вашим генералам, вашим солдатам і вам особисто. Ви повинні бути дуже горді вашими бійцями. Але тепер ми хочемо, щоб це закінчилося, цього достатньо,

– сказав президент США.

Під час зустрічі Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібне не просто припинення вогню, а довгостроковий мир. Трамп на це відповів, що Україна та Росія "досить близькі" до підписання мирної угоди.