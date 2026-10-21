Віткофф прибув на переговори з Путіним: у Кремлі назвали головну тему зустрічі

У середу, 21 жовтня, спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга. Там він зустрінеться із Володимиром Путіним.

Помічник президента Росії із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що зустріч пройде у Костянтинівському палаці в першій половині дня. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про переговори?

У Кремлі заявили, що ключовою темою цієї заздалегідь узгодженої зустрічі стане російсько-українська війна. Разом із кремлівським диктатором на переговорах буде присутній його представник Кирило Дмитрієв. Водночас Ушаков зауважив, що Москва не мала контактів із Зеленським під час попередніх зустрічей щодо України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що повністю врегулювати війну в Україні без участі Києва неможливо. За його словами, хтось з українського боку неодмінно має ухвалити відповідне рішення.

Перед поїздкою до Росії американський дипломат провів переговори в Осло з українською делегацією. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре розповів, що Віткофф представить пропозиції щодо мирного врегулювання та ідею тристороннього саміту. Політик казав, що спецпосланець запропонує російському диктатору прямі переговори за участі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Нагадаємо, що глава МЗС країни-агресорки Сергій Лавров стверджував, що Москва не піде на поступки в політичних питаннях заради економічних угод зі США. Водночас Дональд Трамп заявив, нібито для досягнення згоди лідерам не обов'язково бути в одній кімнаті, оскільки домовленості можна укласти й іншим шляхом.