Зустріч буде, але все залежить від Росії, – Зеленський про нормандський формат

Президент Зеленський вважає, що зустріч "нормандської четвірки" таки відбудеться. Проте наразі це залежить від російської сторони. Офіційний Київ до перемовин готовий.

Про це глава держави розповів під час форуму "Україна 30. Децентралізація". Зеленський наголосив, що важливість питань повернення Донбасу, перемир'я та обмінів добре розуміють в Україні. Проте їхнє вирішення залежить від російської сторони.

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Україна готова до переговорів у нормандському форматі

Всі вони (ці питання – 24 канал) на сьогодні залежать від бажання Росії і тиску, і допомоги всіх наших партнерів та учасників "нормандської четвірки". Ми готові до переговорів у нормандському форматі. Я певен, ця зустріч буде. Але все залежить від Росії,

– зазначив Зеленський.

Єрмак не виключав, що узстріч відбудеться незбаром

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що зустріч у нормандському форматі може відбутись незабаром. Проте очільник ОП не уточнив, мовиться про радників чи про ліерів держав.

Одним з механізмів досягнення миру, за словами Єрмака, має стати проєкт "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей".

Саміт намагається відтермінувати Москва

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна, Франція та Німеччина розуміють, що саміт потрібно провести. Проте Москва усіляко намагається це відтермінувати.

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Востаннє лідери Франції, Німеччини, України та Росії зустрічались у грудні 2019 року у Парижі.