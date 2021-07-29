Зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі буде на підвищених тонах, – Арахамія

Давид Арахамія вважає, що зустріч (або, принаймні, непублічна її частина) Володимира Зеленського та Джо Байдена "пройде на підвищених тонах". Усе через "Північний потік-2".

В ефірі одного з українських телеканалів глава фракції "Слуга народу" Арахамія заявив, що зазвичай публічно у таких ситуаціях кажуть "ми глибоко стурбовані" – це дипломатія. Водночас віч-на-віч "говорять як є".

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Я очікую, що, як мінімум, непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може вдають, що недооцінюють, удар, який вони роблять таким вчинком,

– наголосив Арахамія.

Політик зауважив, що угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" – це "якась така неформальна коаліція проти Китаю".

За словами Арахамії, Україна докладає усіх зусиль, щоб кожен контакт у Конгресі США консолідувати в єдину позицію. Політик переконаний: Конгрес під час своєї роботи восени дуже опиратиметься на рішення Байдена щодо цього питання.

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