Позитивні очікування: чим може завершитися зустріч Зеленського з Байденом

Президент України Володимир Зеленський 21 вересня матиме зустріч із лідером США Джо Байденом у Білому домі. Є певні сигнали, які свідчать, що український лідер привезе рішення щодо далекобійних ракет ATACMS, що дозволять ЗСУ просуватися вперед.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Юрій Подорожній. Україна очікує на рішення про надання далекобійних ракет ATACMS, які можуть змінити хід контрнаступу ЗСУ.

Читайте також Зеленський їде на Генасамблею ООН: що буде пріоритетом для України

Є певні сигнали

Подорожній вважає, що зустріч Байдена та Зеленського у Білому домі свідчить, що для України у США підготували хороші рішення. Він має позитивні очікування.

Як говорять військові експерти, ATACMS могли б змінити хід контрнаступу, війни. Тому у мене найвищі очікування та бажання від того, що Володимир Зеленський зі США привезе те, що збереже життя багатьом нашим військовим та дасть нам можливість просуватися вперед. Тому такі позитивні очікування – це сигнали,

– сказав він.

На думку політтехнолога, те, що офіційний візит Зеленського відбудеться у Білому домі, а не деінде – позитивний сигнал. Крім того, 6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідував Київ.

Подорожній про візит Зеленського до США: дивіться відео

Зустріч Зеленського та Байдена: що відомо