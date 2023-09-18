Позитивні очікування: чим може завершитися зустріч Зеленського з Байденом
Президент України Володимир Зеленський 21 вересня матиме зустріч із лідером США Джо Байденом у Білому домі. Є певні сигнали, які свідчать, що український лідер привезе рішення щодо далекобійних ракет ATACMS, що дозволять ЗСУ просуватися вперед.
Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Юрій Подорожній. Україна очікує на рішення про надання далекобійних ракет ATACMS, які можуть змінити хід контрнаступу ЗСУ.
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Є певні сигнали
Подорожній вважає, що зустріч Байдена та Зеленського у Білому домі свідчить, що для України у США підготували хороші рішення. Він має позитивні очікування.
Як говорять військові експерти, ATACMS могли б змінити хід контрнаступу, війни. Тому у мене найвищі очікування та бажання від того, що Володимир Зеленський зі США привезе те, що збереже життя багатьом нашим військовим та дасть нам можливість просуватися вперед. Тому такі позитивні очікування – це сигнали,
– сказав він.
На думку політтехнолога, те, що офіційний візит Зеленського відбудеться у Білому домі, а не деінде – позитивний сигнал. Крім того, 6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідував Київ.
Подорожній про візит Зеленського до США: дивіться відео
Зустріч Зеленського та Байдена: що відомо
- До Києва 6 вересня прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. В українській столиці він зустрівся з Зеленським. Саме тоді вперше прозвучала інформація про можливу швидку зустріч президента України та лідера США.
- Радник президента США Джейк Салліван повідомив, що лідер Штатів Джо Байден 21 вересня зустрінеться з Володимиром Зеленським. Переговори президентів відбудуться у Білому домі.
- Західні ЗМІ пишуть, що однією з тем зустрічі Зеленського з Байденом може бути постачання Україні далекобійних ракет ATACMS. За даними CNN, Байден вже найближчим часом може ухвалити остаточне рішення щодо передачі ракет.
- Також Зеленський відвідає Генасамблею ООН. Український президент виступить з промовою перед сенаторами о 10:00 за східним часом.
- Окрім поїздки до Вашингтона на засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Зеленський планує кілька зустрічей з іншими світовими лідерами в Нью-Йорку. Зокрема, серед його цілей буде спроба переконати країни, які не зайняли тверду позицію проти війни, бути рішучішими у своєму засудженні Росії.