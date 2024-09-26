Зеленський зустрівся з Байденом на полях Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Джо Байденом. Лідери обговорили поточну ситуацію в Україні, зокрема, й те, що відбувається на фронті.

Зустріч відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

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Зеленський зустрівся із Байденом

Під час з американським президентом Володимир Зеленський висловив вдячність Джо Байдену та Сполученим Штатам за надану Києву підтримку, яка рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність. Крім того, лідери обговорили ситуацію в Україні, зокрема на фронті.

Під час розмови згадали й про план перемоги, який планують обговорити під час перемовин у Вашингтоні. Президенти також узяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України, на якій понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.

Після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому стати по-справжньому тривалим. Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення – такої, що сприятиме миру для України й всієї Європи та загальному добробуту,

– заявив Зеленський.

До слова, вищезгадана декларація передбачає всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС, координація підтримки через Українську платформу донорів, надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 мільярдів доларів коштом доходів від заморожених російських активів.