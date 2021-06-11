Зустріч Зеленського та Байдена відбудеться наприкінці липня

Володимир Зеленський може зустрітися з американським президентом Джо Байденом вже наприкінці липня. Планується, що це буде повноцінний візит президента України до США.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

Важливо Байден запросив Зеленського в Білий дім

Кулеба зазначив, що наразі тривають перемовини й узгоджуються деталі зустрічі. Однак вже відомо, що це буде офіційний візит президента України до США.

Це буде повноцінний візит, в межах якого буде не лише зустріч з президентом Байденом, але й низка інших заходів,

– розповів очільник українського МЗС.

Він додав, що разом з президентом до Вашингтону вирушить велика делегація, адже порядок денний буде широкий. Глава МЗС України зауважив, що українська сторона вже працює над ключовими елементами програми та домовленостями.

"У президента Зеленського є установка: ми не займаємося політичним туризмом, ми не їздимо просто так. І ми вже працюємо з американською стороною, аби цей візит був максимально результативним", – підкреслив Кулеба.

За його словами, американський лідер показує свою підтримку Україні тим, що вже двічі говорив з Володимиром Зеленським та навіть запросив його до США. Кулеба нагадав, що досі не всі очільники європейських країн мали таку нагоду.