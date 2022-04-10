Зустріч Зеленського з Джонсоном і знищення ворога зі "Стугни-П": відеодайджест 45 дня війни

Український народ продовжує героїчно боронити рідну країну. Так, у Міністерстві оборони України опублікували дайджест 45 дня війни.

Попередня доба запам’яталася візитом прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та канцлера Австрії Карла Негаммера. Вони прибули до України, щоб висловити свою підтримку нашій владі та країні в боротьбі проти російської агресії.

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Також у дайджесті від Міноборони повідомили, що:

на Чернігівщині ворог облаштувався у церкві – пам'ятці архітектури;

з українських ПТРК "Стугна-П" наші бійці здійснили черговий влучний постріл. Ворога вдалося знищити;

трофейна техніка російських загарбників уже в строю та працює. Тож ми можемо нищити їх їхніми ж машинами;

з'явилося відео знищення ворожої техніки "гостинцями" з неба;

десятки світових топзірок підтримали Україну у флешмобі Stand Up for Ukraine;

музикант зіграв на віолончелі у зруйнованому Будинку культури в Ірпені.

45 день війни: дивіться відеодайджест 18+

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