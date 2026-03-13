"Все те, на що ми розраховуємо": Зеленський розповів про "таємні" домовленості з Макроном
- Зеленський та Макрон під час зустрічі 13 березня ухвалили важливі рішення, але домовилися не обговорювати їх публічно.
- Макрон підтвердив, що Євросоюз надасть Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро, попри суперечки всередині блоку.
У п'ятницю, 13 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном. За результатами переговорів політики ухвалили "деякі важливі рішення".
Про це повідомляє Суспільне.
Про що Зеленський домовився з Макроном?
Володимир Зеленський заявив, що після візиту до Франції вони з Еммануелем Макроном ухвалили "деякі важливі рішення", однак наразі домовилися не обговорювати їх публічно.
Все те, на що ми розраховуємо – протиповітряна оборона тощо – все було підтверджено,
– лаконічно прокоментував президент України.
Під час пресконференції з Зеленським Макрон також заявив, що Європейський Союз та його держави є головними донорами допомоги для України. Тому, за його словами, обіцяний кредит у розмірі 90 мільярдів євро Київ отримає, попри суперечки всередині блоку.
Макрон наголосив, що Франція й надалі залишатиметься відданою підтримці України та зміцненню двосторонніх відносин.
Окрім цього, президент Франції зробив заяву щодо вступу України до ЄС. За його словами, Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів – і "штучні перешкоди" не повинні повпливати на процес.
Яка зараз ситуація з ракетами для ППО?
Наприкінці лютого міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі Україні критично бракує ракет типу PАС-3 для систем ППО, щоб захиститися від атак російської балістики. За його словами, це питання вже обговорювалося з президентом, зокрема йшлося про створення спільних консорціумів із міжнародними партнерами.
За словами директора із розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського, США випускають ракети PAC-3 в обсязі близько 500 одиниць на рік. Однак цього недостатньо для збиття того рівня балістики, який Росія вистрілює по Україні.
13 березня стало відомо, що Україна отримала нову партію ракет-перехоплювачів PAC-3 від Німеччини. Загалом установка Patriot з такими ракетами може знищити до 16 повітряних цілей без перезаряджання.