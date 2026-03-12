Зеленський зустрінеться з Макроном в Парижі
- Президент України Зеленський зустрінеться з президентом Франції Макроном 13 березня в Єлисейському палаці.
- Обговорюватимуть умови справедливого миру, гарантії безпеки та боротьбу з російським "флотом-привидом".
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером Франції Еммануелем Макроном 13 березня у Парижі. Метою зустрічі буде обговорення способів посилення тиску на Росію.
Це буде одинадцятий візит президента України з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили у BFMTV.
Що відомо про майбутню зустріч?
Лідери держав зустрінуться в Єлисейському палаці. Вони обговорять поточну ситуацію в Україні, підтримку Франції та Європи для захисту від Росії.
Оскільки війна в Україні досі триває, а Росія, перебуваючи в ситуації військової, стратегічної та економічної невдачі, наполегливо відхиляє всі пропозиції щодо припинення вогню, Київ продовжуватиме чинити військовий опір,
– повідомили в адміністрації Макрона.
Два президенти обговорять умови справедливого миру та підсумки гарантій безпеки. Також буде вирішуватися питання про посилення тиску на країну-агресорку, зокрема про боротьбу з її "флотом-привидом".
Нагадаємо, що у Києві 24 лютого 2026 року пройшло засідання "коаліції охочих". Тоді Макрон відзначив успіхи України на полі бою і поразки Росії, зокрема економічні, а також зауважив, що документ про гарантії безпеки перебуває на фінальній стадії.
Останні новини про хід переговорів між Україною та Росією
У штаті Флорида відбулася зустріч представників США та Росії, де обговорили низку питань. Сторони домовилися підтримувати подальший контакт, проте деталі не розкривалися.
Президент України заявив, що мирна угода з Росією не пов'язана з особистими почуттями до Путіна, а є інструментом для зупинення війни.
Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа тиснути на Путіна, а не на нього. Він зазначив, що українці втомилися, але не готові прийняти ультиматум Росії щодо передачі територій.