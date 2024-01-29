Україна готує зустріч Зеленського та Орбана, є потужні кроки: деталі від Єрмака

У понеділок, 29 січня, в Ужгороді відбулася зустріч з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто. Деталі розкаже 24 Канал.

Про те, що Зеленський хоче зустрітися з Орбаном, відомо давно. Наразі триває підготовка до такого візиту.

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Як Україна готує зустріч Зеленського та Орбана і коли вона відбудеться

Ми готуємо і хочемо, щоб ця зустріч завершилася конкретними результатами. Про дату конкретну ми не говорили, але обидві сторони висловили зацікавленість, щоб така зустріч відбулась якомога скоріше, тому що, як сказали і Петер Сіярто, і Дмитро Кулеба, ми точно єдині в тому, що ми нікому не дамо навіть можливості думати про те, що сусідні держави можуть бути не в добросусідських відносинах,

– сказав Андрій Єрмак під час брифінгу.

Візит Петера Сіярто він назвав потужним кроком до зустрічі двох лідерів. Зустрітися прагнуть обидві сторони, вони сподіваються, що діалог буде успішним і відкриє нову сторінку в стосунках між країнами.

Про що ще говорили під час зустрічі