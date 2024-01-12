Нам є що пропонувати Угорщині: чому для Орбана вигідніше говорити з Україною

Глава МЗС Дмитро Кулеба наприкінці січня зустрінеться з угорським колегою Петером Сіярто в Ужгороді. Ймовірно, вони готуватимуть підґрунтя до зустрічі Володимира Зеленського з Віктором Орбаном.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що Орбан і надалі намагатиметься викручувати руки у важливих для України питаннях, аби вибити більше грошей та можливостей в ЄС. При цьому Євросоюз давно не був настільки рішуче налаштований щодо зловживань Угорщини.

Дивіться також Нова "демократія" Орбана: чому Угорщина стає частиною "Глобального Півдня"

Там вже навіть публічно згадували про можливість позбавити Угорщини права голосу в ЄС. Це – безпрецедентна історія.

Про цей механізм раніше навіть в голос не говорили. Це – на кшталт "зброї" останньої надії, яка існує в ЄС, щоб не допустити зловживань. І наважитися використати її вкрай складно. Я не думаю, що ЄС дійшов впритул, щоб на це наважитися. Але питання є на порядку денному,

– зазначив Саакян.

Крім того, наразі ЄС має засоби впливу на Орбана. Все ж таки він не заблокував рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС.

Україна має що пропонувати Угорщині

Як наголосив Саакян, зустріч Кулеби з Сіярто має на меті пошукати підґрунтя, чи можлива зараз зустріч Зеленського та Орбана. Так Україна показує, що конструктивно налаштована та готова говорити. Але це у випадку, якщо з боку Угорщини є адекватні вимоги, позиції та інтереси. Також важливо, щоб там чули українські інтереси.

Зустріч Кулеби та Сіярто має на меті "намацати ґрунт", чи є взагалі сенс проводити зустріч Зеленського та Орбана; чи можливо там про щось домовлятися. Також Україні вигідний певний "театр" для західних партнерів. Ми показуємо, що ми – "хороші хлопці" і готові домовлятися, а саме Орбан є неконструктивним. Орбан це розуміє і також продовжуватиме лінію, що потрібно зустрітися. Йому потрібно зняти ці аргументи з боку України,

– зазначив Саакян.

Від можливої зустрічі Зеленського та Орбана важко очікувати прориву. Але предметним може бути питання повоєнної відбудови для України. Зрозуміло, що це буде буквально найбільше будівництво в Європі та найбільша зона зростання проєктів на європейському просторі. Багато європейських компаній хочуть зайти на це, щоб освоїти кошти.

Угорські компанії не хочуть стояти осторонь. Багато що залежить від того, як себе поводитиме угорське керівництво. Бо можуть просто взяти словацькі, польські або німецькі компанії. Україні є що пропонувати. Є і батіг, і пряник в руках. Орбану вигідніше говорити з Україною, ніж стояти в позі,

– підкреслив Саакян.

Відносини України та Угорщини: коротко