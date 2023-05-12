Святий Престол має авторитет, – в ОП про важливість зустрічі Зеленського та Папи Римського

Невдовзі Володимир Зеленський має відвідати з візитом Італію. Під час своєї поїздки він також прибуде до Ватикану, де поспілкується з Папою Римським.

Під час телемарафону радник глави ОП прокоментував майбутню зустріч понтифіка з главою нашої держави. За його словами, деталями діалогу поділяться вже після того, як він відбудеться, передає 24 Канал.

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З Папою Римським потрібно говорити

Відповідаючи на питання про те, що Папа Римський так і не назвав війну війною та не засудив Росію та Путіна, Подоляк зазначив, що з понтифіком потрібно говорити.

Щоб змінювати позицію людей, з ними потрібно розмовляти. Безумовно, адже Святий Престол має певний авторитет. Це трохи більше як мільярд вірян, які дотримуються позиції цієї церкви,

– зазначив він.

За словами радника глави ОП, бажано було б, щоб Папа Римський розумів:

природу війни;

що не можна заохочувати агресора жертвами;

не можна порівнювати війну окупаційного типу на території України з якимось конфліктом.

"Тому, безумовно, дуже важливо, щоб президент України, який, на мою думку, сьогодні абсолютно точно розуміє все, що стосується війни, природи війни та наслідків неправильного фіналу війни, пояснив би це в тому числі очільнику Святого Престолу", – додав він.

Він також додав, що важливо, щоб публічно говорили про те, що не Україна починала війну. Водночас слід пам'ятати, що для нас важливий мир. Але не мир "ціною компромісів, ціною територій і ціною наших жертв".

Водночас Михайло Подоляк додав, що було б бажано, щоб у політичному, суспільному та глобальному просторі постійно були присутні авторитети. Особливо, якщо вони прагнуть бути посередниками. Але для цього їм слід правильно ставити акценти. Вони повинні розуміти, що війна закінчиться винятково у тому випадку, коли Росія заплатить за це. Мовиться як про вихід на кордони 1991 року, так і відповідальність за всі злочини, які вона скоїла.

Про запланований візит Володимира Зеленського до Італії повідомили журналісти. Вони зазначили, що запланований він на суботу 13 травня. Й оскільки Михайло Подоляк не заперечив інформацію про поїздку глави держави, то можемо вважати, що вона таки відбудеться.